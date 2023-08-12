Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об адаптации в команде

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об адаптации в команде.

«Моя адаптация в «Спартаке» проходит хорошо. Когда ты забиваешь голы, всегда легко адаптироваться. Но мы должны побеждать. В матче с «Уралом» этого не удалось. Надеюсь, что мы воспрянем, потому что сезон длинный. Мы не можем терять очки», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде уступил «Уралу» со счётом 2:3. Бонгонда отметился забитым мячом. Тео принял участие во всех четырёх матчах чемпионата России, на его счету три гола и одна результативная передача. Также нападающий провёл две игры в Фонбет Кубке России и забил один мяч.