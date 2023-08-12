Гарри Кейн прокомментировал свой переход в «Баварию»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой переход в клуб, отметив, что ему нравится менталитет победителя, присущий этой команде.

«Я очень рад стать частью одного из крупнейших клубов в мире, «Баварии». Я всегда говорил, что хочу участвовать в соревнованиях и проявлять себя на самом высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Этот клуб отличается менталитетом победителя — мне очень приятно быть здесь», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

30-летний Кейн стал игроком «Баварии» официально сегодня, 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет играть под девятым номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.