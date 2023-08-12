Гарри Кейн прокомментировал свой переход в «Баварию»
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой переход в клуб, отметив, что ему нравится менталитет победителя, присущий этой команде.
«Я очень рад стать частью одного из крупнейших клубов в мире, «Баварии». Я всегда говорил, что хочу участвовать в соревнованиях и проявлять себя на самом высоком уровне на протяжении всей своей карьеры. Этот клуб отличается менталитетом победителя — мне очень приятно быть здесь», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».
30-летний Кейн стал игроком «Баварии» официально сегодня, 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет играть под девятым номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:26
Партнерский контент