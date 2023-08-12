«ПСЖ» объявил о переходе Усмана Дембеле

Французский «ПСЖ» на своих официальных ресурсах объявил о переходе в команду нападающего Усмана Дембеле.

Ранее СМИ сообщали, что французский нападающий подпишет контракт с парижским клубом на срок до лета 2028 года. «ПСЖ» выплатил сумму отступных за Дембеле «Барселоне», за которую нападающий выступал до этого. Трансфер обошёлся парижанам в € 50 млн.

В составе «Барселоны» 26-летний Дембеле трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью голами и девятью результативными передачами.

Отметим, что «Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за € 135 млн.