«ПСЖ» объявил о переходе Усмана Дембеле
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Французский «ПСЖ» на своих официальных ресурсах объявил о переходе в команду нападающего Усмана Дембеле.
Ранее СМИ сообщали, что французский нападающий подпишет контракт с парижским клубом на срок до лета 2028 года. «ПСЖ» выплатил сумму отступных за Дембеле «Барселоне», за которую нападающий выступал до этого. Трансфер обошёлся парижанам в € 50 млн.
В составе «Барселоны» 26-летний Дембеле трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом сезоне Дембеле сыграл за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью голами и девятью результативными передачами.
Отметим, что «Барселона» купила Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за € 135 млн.
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