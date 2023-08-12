В «Баварии» прокомментировали подписание Гарри Кейна

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал переход в клуб нападающего Гарри Кейна, отметив, что процесс переговоров по его трансферу из лондонского «Тоттенхэма» был долгим.

«Это был долгий процесс, но теперь мы все ещё больше счастливы, что Гарри Кейн наденет футболку мюнхенской «Баварии». С самого начала он был игроком, о котором мы мечтали. Он идеально подходит нам и клубному ДНК как с точки зрения футбольных качеств, так и с точки зрения характера. Центральные нападающие мирового класса всегда были важным фактором в завоевании «Баварией» титулов, и мы убеждены, что Гарри Кейн продолжит эту историю успеха. Наши болельщики с нетерпением будут ждать встречи с одним из лучших бомбардиров современности», — приводит слова Дризена официальный сайт «Баварии».