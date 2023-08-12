«Локомотив» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 12 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Кукуляка (Калуга) прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.