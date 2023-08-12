«Бавария» совершила рекордный трансфер в истории клуба, купив Гарри Кейна
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» официально представила в качестве игрока команды английского нападающего Гарри Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Покупка форварда стала рекордным трансфером для немецкого клуба.
По информации СМИ, сумма трансфера 30-летнего Кейна в мюнхенский клуб составила более € 100 млн. До этого «Бавария» не платила больше ни за одного футболиста.
Самой дорогой покупкой в истории «Баварии» до перехода Кейна был французский защитник Лукас Эрнандес, которого мюнхенцы купили у мадридского «Атлетико» в 2019 году за € 80 млн. Отметим, что сейчас он уже не представляет немецкий клуб. Эрнандес был продан в «ПСЖ» летом этого года за € 45 млн.
Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:26
Партнерский контент