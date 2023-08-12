«Бавария» совершила рекордный трансфер в истории клуба, купив Гарри Кейна

Мюнхенская «Бавария» официально представила в качестве игрока команды английского нападающего Гарри Кейна, который ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм». Покупка форварда стала рекордным трансфером для немецкого клуба.

По информации СМИ, сумма трансфера 30-летнего Кейна в мюнхенский клуб составила более € 100 млн. До этого «Бавария» не платила больше ни за одного футболиста.

Самой дорогой покупкой в истории «Баварии» до перехода Кейна был французский защитник Лукас Эрнандес, которого мюнхенцы купили у мадридского «Атлетико» в 2019 году за € 80 млн. Отметим, что сейчас он уже не представляет немецкий клуб. Эрнандес был продан в «ПСЖ» летом этого года за € 45 млн.

Контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года.