Президент «Баварии» заявил, что Кейн станет усилением для клуба

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на переход в клуб английского нападающего Гарри Кейна, подчеркнув, что форвард станет усилением для мюнхенцев.
«Добро пожаловать в Мюнхен, Гарри Кейн! Мы очень рады переходу игрока высочайшего качества. Трансфер потребовал упорства и настойчивости — мои поздравления всем, кто участвовал в переговорах со стороны «Баварии» во главе с нашим генеральным директором Ян-Кристианом Дризеном. Гарри Кейн не только усилит «Баварию», но и станет настоящим активом для всей Бундеслиги», — приводит слова Хайнера официальный сайт «Баварии».
30-летний Кейн стал игроком «Баварии» официально сегодня, 12 августа. Контракт нападающего с новой командой рассчитан до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет играть под девятым номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.
- 12 августа 2023
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