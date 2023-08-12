Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Урала» Помазун объяснил, за счёт чего удалось одержать победу над «Спартаком»

Вратарь «Урала» Помазун объяснил, за счёт чего удалось одержать победу над «Спартаком»
Комментарии

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Екатеринбуржцы выиграли со счётом 3:2.

«Мы к «Спартаку» хорошо готовились, разобрали команду. Понимали их сильные и слабые стороны, пытались играть за счёт их слабых сторон. У нас получилось», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Урала» отличились Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. За «Спартак» забили Тео Бонгонда и Александр Соболев. На 11-й минуте, при счёте 0:0, Мишкич не забил пенальти.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» заработал девять очков и находится на третьей строчке.

Материалы по теме
Концовка в матче «Спартака» — космос! Гончаренко лишил красно-белых лидерства в РПЛ
Концовка в матче «Спартака» — космос! Гончаренко лишил красно-белых лидерства в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023