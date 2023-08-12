Вратарь «Урала» Помазун объяснил, за счёт чего удалось одержать победу над «Спартаком»

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Екатеринбуржцы выиграли со счётом 3:2.

«Мы к «Спартаку» хорошо готовились, разобрали команду. Понимали их сильные и слабые стороны, пытались играть за счёт их слабых сторон. У нас получилось», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Урала» отличились Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. За «Спартак» забили Тео Бонгонда и Александр Соболев. На 11-й минуте, при счёте 0:0, Мишкич не забил пенальти.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» заработал девять очков и находится на третьей строчке.