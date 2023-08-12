Овечкин: посоветовал бы Захаряну уехать в Европу? Я не советчик, у него своя голова
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Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон Кэпиталз», признался, что не собирается давать совет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну по поводу возможного отъезда в Европу.
«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему ещё поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать свои силы в Европе», — приводит слова Овечкина Metaratings.
Ранее появилась информация, что подписать 20-летнего Захаряна хочет испанский «Реал Сосьедад». Сообщалось, что клуб уже договорился с футболистом по контракту, осталось лишь согласовать условия с «Динамо». Контракт Захаряна с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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