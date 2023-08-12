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Англия — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧМ

Англия — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧМ
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В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Начало игры — в 13:30 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 13:30 МСК
Англия (ж)
Не начался
Колумбия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Англия: Ирпс, Картер, Брайт, Гринвуд, Бронз, Стэнуэй, Уолш, Дэйли, Тун, Хемп, Руссо.

Колумбия: Перес, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Карабали, Ванегас, Оспина, Бедойя, Сантос, Усме, Кайседо, Рамирес.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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