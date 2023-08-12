Англия — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧМ
Поделиться
В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Начало игры — в 13:30 по московскому времени.
ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 13:30 МСК
Англия (ж)
Не начался
Колумбия (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
Англия: Ирпс, Картер, Брайт, Гринвуд, Бронз, Стэнуэй, Уолш, Дэйли, Тун, Хемп, Руссо.
Колумбия: Перес, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Карабали, Ванегас, Оспина, Бедойя, Сантос, Усме, Кайседо, Рамирес.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:35
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:26
Партнерский контент