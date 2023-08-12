Англия — Колумбия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала женского ЧМ

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Колумбии. Команды будут играть на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Начало игры — в 13:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Англия: Ирпс, Картер, Брайт, Гринвуд, Бронз, Стэнуэй, Уолш, Дэйли, Тун, Хемп, Руссо.

Колумбия: Перес, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Карабали, Ванегас, Оспина, Бедойя, Сантос, Усме, Кайседо, Рамирес.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.