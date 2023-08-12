Африканский новичок «Сочи» рассказал об уровне футбола в Нигерии
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Защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал об уровне футбола в своей родной Нигерии, отметив, что считался одним из лучших футболистов в составе своего предыдущего клуба.
«Я родился в Нигерии, в городе Лагос. Первые шаги в футболе делал ещё тогда, когда учился в начальной школе, после чего я попал в футбольную академию.
Уровень футбола в Нигерии? Когда я был в «Брод Сити», то считался одним из лучших игроков в составе. ФК МФМ заметил меня и пригласил к себе. Это был новый уровень для меня. Футбол в Нигерии жёсткий, но уровень у него хороший», — приводит слова Агбалаки официальный сайт «Сочи».
19-летний Агбалака перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Брод Сити». Выступает нигериец на позиции левого защитника.
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