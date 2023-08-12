Гайч: матч между Аргентиной и Россией? Думаю, это возможно. Игра двух хороших команд

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными Аргентины и России.

«Возможен ли матч между сборными России и Аргентины? Да, думаю, можно это сделать. Хотел бы, чтобы организовали такой матч двух хороших сборных. Сам бы сильно хотел принять участие в этой встрече и наконец сам бы сыграл за Аргентину против русских ребят из ЦСКА», — приводит слова Гайча Sport24.

24-летний Гайч принадлежит ЦСКА с августа 2020 года. За это время аргентинский нападающий успел поиграть за «Беневенто», «Уэску» и «Верону» на правах аренды. В нынешнем сезоне Гайч провёл три матча в составе ЦСКА, не отметившись результативными действиями. Cоглашение между сторонами рассчитано до декабря 2024 года.