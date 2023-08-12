Новичок «Сочи» Агбалака: Россия — лучшее место для меня, чтобы начать свою карьеру!

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал, как воспринял свой переход в сочинский клуб, а также поделился мнением о своём переезде в Россию из родной Нигерии. Футболист признался, что считает РПЛ отличным вариантом для старта карьеры.

«Я был очень счастлив, когда узнал об интересе со стороны «Сочи». Когда я впервые услышал про этот вариант, я внимательно изучил все аспекты и понял, что этот клуб идеально мне подходит. «Сочи» даёт возможности проявить себя молодым игрокам вроде меня. Поэтому это лучшее место для меня, чтобы начать свою карьеру!

Какие были мысли о переезде в Сочи и в Россию? Я слежу за российским футболом, потому что некоторые из наших легенд в Нигерии играли здесь раньше и играют сейчас. Например, Виктор Мозес, а также ребята из «Краснодара». Я верю, что Россия – именно то место, а «Сочи» – именно та команда, в которой я смогу играть», — приводит слова Агбалаки официальный сайт «Сочи».

19-летний Агбалака до перехода в «Сочи» никогда не играл за пределами Нигерии. Сочинцы взяли защитника в аренду у «Брод Сити».