Австралия в драматичной серии пенальти сумела обыграть Францию и вышла в 1/2 финала ЖЧМ-23

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) прошёл матч четвертьфинала женского чемпионата мира по футболу. Сыграли местная сборная Австралии и команда Франции. Финальный свисток Марии Карвахаль не выявил победителя в основное и дополнительное время. В серии пенальти точнее оказались футболистки сборной Австралии — 7:6.

Примечательно, что на серию пенальти в ворота сборной Франции встала Солен Дюран, заменившая за несколько минут до окончания дополнительного времени Полин Камиль Перо-Маньен. Во время серии пенальти один из ударов, который мог стать решающим, нанесла вратарь сборной Австралии Маккензи Арнолд, но попала в штангу. В одном из эпизодов Арнолд пришлось дважды отбивать удары Кенза Дали: в первый раз вратарь вышла с линии в момент удара, но сумела отбить мяч и со второй попытки.

Победный пенальти реализовала Кортни Вайн.

Действующим чемпионом мира является сборная США, вылетевшая в 1/8 финала от сборной Швеции. Отметим, что у первенства мира будет новый победитель, так как все прошлые чемпионы уже покинули турнир. Победитель пары Австралия — Франция в полуфинале сыграет с победителем пары Англия — Колумбия.