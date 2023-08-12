Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага близок к аренде в мадридский «Реал»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага близок к переходу в мадридский «Реал» на правах аренды. Об этом сообщил Marca.
Ранее появлялась информация, что Аррисабалага достиг принципиального соглашения с немецкой «Баварией», которая ведёт переговоры с «Челси» об аренде с правом приоритетного выкупа прав на голкипера. Сообщалось, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси». Однако в ситуацию вмешался мадридский «Реал», который в срочном порядке ищет замену травмированному Тибо Куртуа.
Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Напомним, ранее состав синих пополнил голкипер Роберт Санчес, который перешёл из «Брайтона».
- 12 августа 2023
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