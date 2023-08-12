Глушенков: нисколько не удивлён хорошим стартом сезона у «Крыльев Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался об успешном старте нынешнего сезона в исполнении самарских «Крыльев Советов», отметив, что хорошая игра его бывшей команды его нисколько не удивила.

«Удивлён ли хорошим стартом сезона у «Крыльев Советов»? Нисколько. Это хорошая команда, которая благодаря тренеру справляется с потерями игроков, выглядит стабильно. Играют сильные пацаны. Уверен, матч будет непростым», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ уже сегодня, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Самарская команда ещё ни разу не проигрывала в чемпионате России в нынешнем сезоне.