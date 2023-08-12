Австралия впервые в истории вышла в полуфинал женского чемпионата мира

Сборная Австралии, в серии пенальти обыгравшая команду Франции (0:0, 7:6 пен) в матче четвертьфинала чемпионата мира, впервые в своей истории добралась до полуфинала первенства мира.

Ранее австралийки семь раз принимали участие в чемпионатах мира, но подняться выше четвертьфинала не могли. Нынешний турнир частично (вместе с Новой Зеландией) проводится в их родной стране.

Основное время матча с Францией, как и дополнительное, закончилось вничью. В серии пенальти команды обменялись несколькими промахами, спасениями и невероятными ударами, однако в итоге точнее оказались футболистки сборной Австралии. Победный пенальти реализовала Кортни Вайн, вышедшая на поле на 104-й минуте. Отметим, что один из ударов, который мог стать победным, нанесла вратарь сборной Австралии Маккензи Арнолд, но она попала в штангу.