ЭСК: Шафеев верно не назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Урала» на 87-й минуте матча 3-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счётом 2:0.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 87-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч игрока обороняющейся команды «Урал» №25 Кики с игроком атакующей команды «Оренбург» №80 Джимми Марином в собственной штрафной площади комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны защитника, так как он, ведя это единоборство в нормальной манере, касается мяча и ставит ногу на газон до возможного контакта с соперником, после чего атакующий игрок при попытке ударить по мячу разворачивает своё тело и падает на газон в неестественной манере. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на сайте РФС.
- 12 августа 2023
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