ЭСК посчитала правильными решения Шадыханова в матче «Сочи» — «Ахмат»

«Сочи» обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Вопросы вызвали эпизоды с неудалением игрока «Ахмата» Бернарда Бериши на пятой минуте матча и неназначением 11-метровых ударов в ворота «Ахмата» на 18-й и 79-й минутах матча.

«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» №7 Бернарда Беришу на 5-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, выраженные в безрассудном подкате в единоборстве с игроком команды «Сочи» №27 Кириллом Заикой, квалифицируются комиссией как безрассудное поведение, где игрок не думал о безопасности соперника, так как с его стороны не было применения чрезмерной силы. В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение данному игроку за грубую игру. VAR правильно не вмешался ввиду отсутствия очевидных оснований для удаления с поля игрока «Ахмата» за серьёзное нарушение правил игры.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ахмат» №40 Ризвана Уциева, по мнению большинства членов комиссии, не является наказуемым, так как движение рук данного игрока, борющегося за позицию с соперником, было естественным для действия игрока в данной ситуации, а мяч, отскочивший от газона и попавший в руку игроку «Ахмата», был для него неожиданным, в связи с чем игрок физически не мог избежать контакта рукой с мячом. Учитывая тот факт, что защитник не делал умышленного движения рукой в направлении мяча, большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру в данном пограничном эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат» на 79-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что оба игрока использовали руки в борьбе за позицию, и незначительный захват игрока обороняющейся команды «Ахмат» №13 Мохамеда Конате за футболку игрока атакующей команды «Сочи» №33 Марсело комиссия считает ненаказуемым, так как со стороны игрока обороны не было усилия в этом захвате и он не повлиял на возможность нападающего продвигаться к мячу и выполнить удар по воротам соперника. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и назначить удар от ворот в данном игровом эпизоде. VAR правильно не стал вмешиваться ввиду отсутствия доказательств очевидной ошибки судьи в его решении», — приводится текст решений на сайте РФС.