«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве сегодня, 12 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Погостнов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Сарвели.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.