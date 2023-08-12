«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы команд на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, который пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве сегодня, 12 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Погостнов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Сарвели.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Гарре, Шитов.
«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.
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