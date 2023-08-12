Англия — Колумбия: Сантос открыла счёт на 44-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Сборная Колумбии выигрывает со счётом 1:0.
ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 13:30 МСК
Англия (ж)
Перерыв
1 : 1
Колумбия (ж)
0:1 Santos – 44' 1:1 Хемп – 45+7'
На 44-й минуте счёт открыла полузащитница сборной Колумбии Лейси Сантос. Она пробила от угла штрафной над вратарём англичанок Мэри Ирпс — 1:0.
Победитель этой пары в полуфинале встретится с национальной командой Австралии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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