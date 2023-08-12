«Оренбург» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Краснодар» обыграл «Оренбург» — 2:0. Во втором круге «Оренбург» одержал победу со счётом 5:1.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Оренбург» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Первое место занимает «Урал» (10).
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