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Игорь Осинькин высказался в преддверии матча «Крыльев» с «Локомотивом»

Игорь Осинькин высказался в преддверии матча «Крыльев» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся на «РЖД Арене» в 15:00 мск.

«Функциональное состояние разное. Много игр сыграли, это накладывает отпечаток. Но в целом состояние нормальное. Ломаев провёл хороший матч с «Зенитом». Мы решили, что сейчас у него хорошая форма. У Ежова травма. Мы не рискнули ставить его с «Зенитом», сейчас она дала о себе больше знать. Мы готовились ко всем составам «Локомотива». Будем отталкиваться от того, что есть. Мы постараемся сделать так, чтобы у атакующего блока соперника не было пространства. Мы должны делать всё максимально», — сказал Осинькин в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

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