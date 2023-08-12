Англия — Колумбия: Хемп забила ответный мяч на 45+6-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Счёт — 1:1.

На 45+6-й минуте нападающая сборной Англии Лорен Хемп сравняла счёт.

Ранее, на 44-й минуте, первый мяч в матче забила полузащитница Колумбии Лейси Сантос.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с национальной командой Австралии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.