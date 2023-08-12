Англия — Колумбия: Хемп забила ответный мяч на 45+6-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Счёт — 1:1.
ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 13:30 МСК
Англия (ж)
Окончен
2 : 1
Колумбия (ж)
0:1 Santos – 44' 1:1 Хемп – 45+7' 2:1 Руссо – 63'
На 45+6-й минуте нападающая сборной Англии Лорен Хемп сравняла счёт.
Ранее, на 44-й минуте, первый мяч в матче забила полузащитница Колумбии Лейси Сантос.
Победитель этой пары в полуфинале встретится с национальной командой Австралии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
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