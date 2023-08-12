Стало известно, между кем распределятся € 50 млн «ПСЖ» за Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле официально завершил переход в «ПСЖ». Французский клуб заплатил за переход 26-летнего футболиста € 50 млн, из которых «Барселона» получит лишь € 25 млн. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере». € 10 млн получит агент футболиста, € 15 млн — сам Дембеле. Такие условия были утверждены при переподписании контракта между сторонами в 2022 году.

Французский форвард выступал за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действовал до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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