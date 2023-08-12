Агент Куэро: он не боится ехать в Россию, с этим нет никаких проблем

Футбольный агент Мануэль Сьерра, представляющий нападающего «Индепендьенте дель Вале» Джастина Куэро, рассказал о предстоящем переходе футболиста в «Оренбург».
«У нас высокие ожидания от перехода в РПЛ, Джастин хочет проявить себя в новой лиге как можно лучше. Куэро не боится ехать в Россию, с этим никаких проблем», — приводит слова Сьерры «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что Куэро якобы сообщил, что его приобретёт «Зенит», а в «Оренбурге» он будет выступать на правах аренды из санкт-петербургского клуба. Однако агент опроверг эту информацию.
Также ранее 19-летний нападающий подтвердил свой переход в «Оренбург». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на форварда. Также ранее спортивный директор «Оренбурга» отметил, что это будет последнее приобретение команды этим летом.
- 12 августа 2023
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