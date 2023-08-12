Англия — Колумбия: Руссо вывела англичанок вперёд на 63-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Англия выигрывает со счётом 2:1.

Нападающая Алессия Руссо вывела англичанок вперёд на 63-й минуте.

В первом тайме счёт открыла полузащитница Колумбии Лейси Сантос на 44-й минуте. На 45+6-й минуте ответный мяч забила нападающая Англии Лорен Хемп.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.