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Англия — Колумбия: Руссо вывела англичанок вперёд на 63-й минуте

Англия — Колумбия: Руссо вывела англичанок вперёд на 63-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Колумбии. Команды играют на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Екатериной Королёвой (США). Англия выигрывает со счётом 2:1.

ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 13:30 МСК
Англия (ж)
Окончен
2 : 1
Колумбия (ж)
0:1 Santos – 44'   1:1 Хемп – 45+7'   2:1 Руссо – 63'

Нападающая Алессия Руссо вывела англичанок вперёд на 63-й минуте.

В первом тайме счёт открыла полузащитница Колумбии Лейси Сантос на 44-й минуте. На 45+6-й минуте ответный мяч забила нападающая Англии Лорен Хемп.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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