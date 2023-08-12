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Овечкин — о старте «Динамо» в РПЛ: обыграли «Зенит» — это дорого стоит

Овечкин — о старте «Динамо» в РПЛ: обыграли «Зенит» — это дорого стоит
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о старте нынешнего сезона РПЛ для московского «Динамо», особенно отметив матч 3-го тура с санкт-петербургским «Зенитом», в котором бело-голубые смогли добиться победы — 3:2.

«Впечатлён ли я стартом «Динамо» в этом сезоне? Конечно, когда обыграли «Зенит» — это дорого стоит. Я знаю, что команда была под нагрузкой. Пришёл новый тренер, для него, конечно, было важно построить свою стратегию, свой стиль игры. Нужно было несколько матчей для того, чтобы игроки это поняли и вышли на тот уровень, который он хочет видеть», — приводит слова Овечкина Metaratings.

После трёх сыгранных матчей «Динамо» занимает шестое место в РПЛ с четырьмя набранными очками.

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