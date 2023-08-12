Гранат: «Спартак» очень уязвим — с такой обороной крайне тяжело бороться за золото

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал поражение команды в матче с «Уралом» (2:3) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не могу назвать победу «Урала» в матче со «Спартаком» неожиданным результатом. Я совсем не удивлён таким результатом. Красно-белые очень уязвимы, и все уже давно знают их слабые места. Да, они классно играют в атаке, но с обороной конкретные проблемы. «Урал» в этом сезоне ни разу не проиграл, поэтому победы «Спартака» ожидать не стоило. Сейчас сразу несколько команд будут бороться за лидерство в РПЛ. «Зенит» пока даёт всем эту возможность. Думаю, что «Спартак», конечно же, может претендовать на золото, но им будет крайне тяжело с такой обороной», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.