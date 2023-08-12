Нигерийский защитник «Сочи» Агбалака рассказал об интересе к себе других клубов

Защитник футбольного клуба «Сочи» Соломон Агбалака рассказал, что им интересовались и другие клубы после его успешной игры на молодёжном Кубке африканских наций, где он был признан лучшим левым игроком обороны.

«До меня доходили слухи, что некоторые клубы интересовались мной, но тогда я решил, что хочу сосредоточиться на чемпионате мира, прежде чем принимать решение о продолжении своей клубной карьеры», — приводит слова Агбалаки официальный сайт «Сочи».

19-летний Агбалака перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Брод Сити». Молодой защитник всё ещё не дебютировал в составе российской команды. О его переходе было объявлено 9 августа.

За молодёжную сборную Нигерии Агбалака сыграл 12 матчей, в которых забил один гол.