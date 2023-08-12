Определились полуфинальные пары женского ЧМ-2023

Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 и определились полуфинальные пары турнира.

В 1/2 финала встретятся сборные Испании и Швеции, а также национальные команды Австралии и Англии. Матчи пройдут 15 и 16 августа соответственно.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 2:1, а команда Швеции победила Японию — 2:1. Сборная Австралии выиграла у Франции (0:0, 7:6 по пенальти), а англичанки обыграли Колумбию со счётом 2:1.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.