Определились полуфинальные пары женского ЧМ-2023
Поделиться
Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 и определились полуфинальные пары турнира.
В 1/2 финала встретятся сборные Испании и Швеции, а также национальные команды Австралии и Англии. Матчи пройдут 15 и 16 августа соответственно.
В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 2:1, а команда Швеции победила Японию — 2:1. Сборная Австралии выиграла у Франции (0:0, 7:6 по пенальти), а англичанки обыграли Колумбию со счётом 2:1.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
15:58
-
15:56
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:33
-
15:28
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:39
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:38
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:02
Партнерский контент