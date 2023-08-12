Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Крылья Советов»: соперники не смогли открыть счёт в первом тайме

«Локомотив» — «Крылья Советов»: соперники не смогли открыть счёт в первом тайме
Комментарии

Завершился первый тайм проходящего в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». По итогам половины встречи счёт не был открыт – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
0 : 0
Крылья Советов
Самара

Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.

«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.

Материалы по теме
У «Локо» проблемы? Команда без Дзюбы бьётся под ливнем с одним из лидеров! LIVE РПЛ
Live
У «Локо» проблемы? Команда без Дзюбы бьётся под ливнем с одним из лидеров! LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023