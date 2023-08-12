«Локомотив» — «Крылья Советов»: соперники не смогли открыть счёт в первом тайме

Завершился первый тайм проходящего в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». По итогам половины встречи счёт не был открыт – 0:0.

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Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.

«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.