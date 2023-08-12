«Локомотив» — «Крылья Советов»: соперники не смогли открыть счёт в первом тайме

Завершился первый тайм проходящего в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между местным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». По итогам половины встречи счёт не был открыт – 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.
«Локомотив» в трёх первых турах нынешнего сезона смог одержать одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Клуб имеет в своём активе четыре набранных очка. «Крылья Советов» уже дважды брали верх над своими соперниками, а также однажды разделили с ними очки. Самарский клуб располагает семью заработанными баллами в турнирной таблице.
- 12 августа 2023
-
15:58
-
15:56
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:33
-
15:28
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:39
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:38
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:02