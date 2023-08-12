Нагорных: «Локомотив» не отверг предложение «Вердера» по Тикнизяну

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации вокруг возможного ухода из клуба защитника Наира Тикнизяна, отметив, что предложение бременского «Вердера» не было отвергнуто, так как железнодорожники выдвинули встречные условия. Также функционер отметил, что москвичи ждут предложений и от других команд.

«Идёт обычная работа, мы считаем, что Наир — игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются, мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка ещё предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идёт.

Не то чтобы наш клуб отверг предложение «Вердера», встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут», — приводит слова Нагорных ТАСС.