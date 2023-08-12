«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Марин, Флорентин, Гюрлюк.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Краснодар» обыграл «Оренбург» — 2:0. Во втором круге «Оренбург» одержал победу со счётом 5:1.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Оренбург» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Первое место занимает «Урал» (10).
- 12 августа 2023
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
15:58
-
15:56
-
15:50
-
15:47
-
15:45
-
15:35
-
15:33
-
15:28
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:39
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17