Видео: безумная реакция болельщиков на выход сборной Австралии в полуфинал ЖЧМ-2023

Сборная Австралии в четвертьфинале женского чемпионата мира обыграла сборную Франции (0:0, 7:6 пен.) и на домашнем турнире вышла в полуфинал. Первый полуфинал национальной команды на первенствах мира широко отметили на родине футболисток.
Реакция болельщиков сборной Австралии на выход в полуфинал ЖЧМ. Видеоролик:
Ранее австралийки семь раз принимали участие в чемпионатах мира, но подняться выше четвертьфинала не могли. Нынешний турнир частично (вместе с Новой Зеландией) проводится в их родной стране.
Основное время матча с Францией, как и дополнительное, закончилось вничью. В серии пенальти команды обменялись несколькими промахами, спасениями и невероятными ударами, однако в итоге точнее оказались футболистки сборной Австралии. Победный пенальти реализовала Кортни Вайн, вышедшая на поле на 104-й минуте. Отметим, что один из ударов, который мог стать победным, нанесла вратарь сборной Австралии Маккензи Арнолд, но она попала в штангу.
- 12 августа 2023
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