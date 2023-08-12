«Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.
На 26-й минуте отличился нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа. Ему ассистировал Габриэл Мартинелли. Через шесть минут полузащитник Букайо Сака с передачи Вильяма Салиба увеличил преимущество хозяев. На 83-й минуте один мяч отыграл нападающий гостей Тайво Авонийи.
«Арсенал» завершил прошлый сезон английской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 84 очка после 38 матчей. «Ноттингем Форест» финишировал на 16-й строчке, заработав 38 очков. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).
- 12 августа 2023
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