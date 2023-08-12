Булыкин: «Крылья» очень здорово сражались с «Локомотивом» — не боятся ни одного соперника
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов», который завершился вничью (1:1).
«Крылья» уж очень хорошо начали сезон, мне прям нравится их игра. Они не боятся ни одного соперника, активно бегут в атаку. Каждый игрок здорово работает с мячом. За ними приятно наблюдать. Сегодня они очень здорово сражались с «Локомотивом», но я считаю ничью закономерным результатом. Хозяева имели несколько голевых моментов, и был один отменённый гол. Наверное, сказалось отсутствие Артёма Дзюбы сегодня. Но я бы не назвал это ключевым фактором в игре «Локо»», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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