Вратарь «Локомотива» Лантратов отразил больше всех пенальти с момента своего дебюта в РПЛ
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Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов отразил восемь 11-метровых ударов с момента своего дебюта в Российской Премьер-Лиге. Это наивысший результат среди всех вратарей за это время, сообщает журналист Александр Дорский в своём телеграмм-канале.
27-летний футболист московского клуба провёл свой первый матч в высшем российском дивизионе 8 августа 2020 года в игре с ЦСКА. На тот момент игрок выступал за подмосковные «Химки».
Сегодня, 12 августа, «Локомотив» принимал на своём поле самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью 1:1. Вратарь хозяев Лантратов отразил удар аргентинского полузащитника Бенхамина Гарре с пенальти на 60-й минуте.
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