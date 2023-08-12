«Фиорентина» объявила о трансфере нападающего «Ривер Плейт» Бельтрана

Форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран стал игроком «Фиорентины». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Фиорентина» заплатит за своего новичка около € 25 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
Фото: acffiorentina.com
В сезоне-2023 Бельтран провёл 31 матч за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
В четверг, 10 августа, стало известно о переходе основного форварда «Фиорентины» Артура Кабрала в «Бенфику». В свою очередь, «фиалки» усилились нападающим «Специи» Мбалой Н'Золой.
- 12 августа 2023
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