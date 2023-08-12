Полузащитник «Локомотива» Глушенков высказался о ничьей в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
«Тяжёлая игра. Мы не делали, что задумывали. Спасибо Косте и, во-первых, спасибо Илье, что выручил нас», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — удар с «точки» отбил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, на добивании аргентинец пробил выше ворот. На 65-й минуте нападающий москвичей Владислав Сарвели смог отправить мяч в ворота самарцев, однако гол был отменён из-за игры рукой. На 87-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов смог переиграть Лантратова, открыв счёт в матче (1:0). Уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили дальним ударом смог сравнять счёт.
- 12 августа 2023
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