Форвард «Локомотива» Сарвели высказался об отменённом голе в матче с «Крыльями Советов»
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о своём отменённом голе в матче с «Крыльями Советов», а также признал ошибку в эпизоде с пенальти в ворота москвичей.
«Я начал матч справа, потом иногда менялся позициями с Глушенковым. Некоторое время провёл в центре, некоторое во фланге.
К сожалению, была рука в том эпизоде и мой гол не засчитали. Буду ещё пересматривать этот момент.
Что касается пенальти, был нелепый наступ. Пенальти — моя ошибка, я случайно наступил игроку «Крыльев» на ногу. Буду ещё разбирать этот эпизод», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» вырвал ничью на последних минутах матча с «Крыльями Советов». Итоговый счёт встречи — 1:1.
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