Видеообзор матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

Завершился проходивший сегодня, 12 августа, в Москве матч 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024, в котором встречались местный «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась вничью 1:1.

Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт голам в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.

На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — удар с «точки» отбил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, на добивании аргентинец пробил выше ворот. На 65-й минуте нападающий москвичей Владислав Сарвели смог отправить мяч в ворота самарцев, однако гол был отменён из-за игры рукой. На 87-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов смог переиграть Лантратова, открыв счёт в матче (1:0). Уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили дальним ударом смог сравнять счёт (1:1).