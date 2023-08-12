Марадишвили: не скажу, что я герой матча с «Крыльями». Просто помог своей команде

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался об игре своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Некрасиво подобраны слова «отскочили». Тяжёлый матч и очень много игр на неделе. Ребятам тоже непросто. Почему много пропускаем? Не знаю, где-то не дорабатываем, где-то стечение обстоятельств. Не скажу, что я герой матча. Просто получилось так, что помог команде», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра 4-го тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась вничью — 1:1. Железнодорожники пропустили гол на 86-й минуте и смогли отыграться только перед финальным свистком — Марадишвили спас свою команду на 90+3-й минуте. За весь матч «Локомотив» нанёс всего лишь два удара, в то время как «Крылья» — 19.