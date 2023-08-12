Марадишвили: не скажу, что я герой матча с «Крыльями». Просто помог своей команде

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался об игре своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«Некрасиво подобраны слова «отскочили». Тяжёлый матч и очень много игр на неделе. Ребятам тоже непросто. Почему много пропускаем? Не знаю, где-то не дорабатываем, где-то стечение обстоятельств. Не скажу, что я герой матча. Просто получилось так, что помог команде», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Игра 4-го тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась вничью — 1:1. Железнодорожники пропустили гол на 86-й минуте и смогли отыграться только перед финальным свистком — Марадишвили спас свою команду на 90+3-й минуте. За весь матч «Локомотив» нанёс всего лишь два удара, в то время как «Крылья» — 19.
- 12 августа 2023
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:03
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:27
-
16:22