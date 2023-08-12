Сон Хын Мин — новый капитан «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном своей команды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По информации источника, полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро были назначены вице-капитанами. Ранее стало известно, что нападающий «Тоттенхэма», капитан и лидер команды Гарри Кейн перешёл в «Баварию».

Фото: tottenhamhotspur.com

Сон выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось, что новым капитаном «Челси», одного из главных соперников «Тоттенхэма», станет защитник Рис Джеймс.