Сон Хын Мин — новый капитан «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном своей команды. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
По информации источника, полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро были назначены вице-капитанами. Ранее стало известно, что нападающий «Тоттенхэма», капитан и лидер команды Гарри Кейн перешёл в «Баварию».
Фото: tottenhamhotspur.com
Сон выступает за «Тоттенхэм» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В сезоне-2022/2023 он провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что новым капитаном «Челси», одного из главных соперников «Тоттенхэма», станет защитник Рис Джеймс.
- 12 августа 2023
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:03
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:27
-
16:22