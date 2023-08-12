Наумов: у «Локомотива» появилась зависимость от Дзюбы. Без него в атаке не получается

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре московского клуба.
«Игра команды — удручающее впечатление. С «Рубином» тоже очень плохо сыграли, хотя и выиграли 1:0. Сегодня тоже плохо выглядели с «Крыльями». Не знаю, с чем это связано: или ищут свою игру, или отсутствие Дзюбы сказывается. Привыкли играть на Дзюбу, который сбросит и начнётся атака. Видимо, в «Локомотиве» появилась какая-то зависимость от Дзюбы. Без него, к сожалению, в атаке не получается. Нет игрока, который может зацепиться за мяч, сбросить. От этого и нет атакующий игры. Из-за этого «Крылья» имели большое преимущество.
Лантратов — герой матча. Он сегодня здорово выручил. Если бы не он, «Локомотив» бы два гола получил. Лантратов прибавляет, а для «Локомотива» хорошо, что есть такой игрок, который может зацементировать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 12 августа 2023
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