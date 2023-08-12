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Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал грубый ответ Дзюбы журналисту

Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал грубый ответ Дзюбы журналисту
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал грубость нападающего Артёма Дзюбы в адрес журналиста.

«Артём не заявлен сегодня на матч, соответственно, он не подпадает под требование обязательного прохода через микст-зону и общения с представителями СМИ.

Подобный стиль общения мы не приветствуем, но считаем, что и представители СМИ должны вести себя корректно, если игрок, тем более не заявленный на матч, не хочет отвечать на вопросы, это желание тоже нужно уважать.

Не должно быть улицы с одностороннем движением. Проблема с тем, что журналисты пытаются взять интервью в не предназначенном для этого месте, существует давно. Игрок в этой ситуации — частное лицо.

Эту ситуацию мы обсудим с Артёмом отдельно. Никакого препятствования журналисту в выполнении его прямых обязанностей здесь не усматривается», — сказал Нагорных в интервью журналисту Ивану Карпову.

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