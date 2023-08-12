«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохеби, Комличенко.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.
26 июля 2023 команды встречались в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Победный гол на счету полузащитника Ивана Комарова.
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после трёх матчей. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка. Первое место занимает «Урал» (10).
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