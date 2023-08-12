Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Комментарии

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелёхин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохеби, Комличенко.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Иванов, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Даку.

26 июля 2023 команды встречались в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Ростов» одержал победу со счётом 1:0. Победный гол на счету полузащитника Ивана Комарова.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка после трёх матчей. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка. Первое место занимает «Урал» (10).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023