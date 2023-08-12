«Оренбург» — «Краснодар»: Сперцян вывел гостей вперёд
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На стадионе «Газовик» продолжается матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимает «Краснодар». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 67' 0:2 Сперцян – 90'
На 68-й минуте Эдуард Сперцян вывел гостей вперёд.
В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Краснодар» обыграл «Оренбург» — 2:0. Во втором круге «Оренбург» одержал победу со счётом 5:1.
«Краснодар» располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Оренбург» находится на 14-й строчке, заработав одно очко. Первое место занимает «Урал» (10).
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