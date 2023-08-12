Глава «Локомотива»: угрозы Дзюбы — не физическая расправа. Диалог одного человека с другим

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных высказался об инциденте форварда Артёма Дзюбы с журналистом.

«Угрозы Дзюбы? Это же не физическая расправа. Сегодня был просто диалог одного человека с другим, абсолютно не являющимся участником сегодняшнего матча. Я обязательно переговорю с Артёмом на предмет того, чтобы он общался с журналистами в микст-зоне», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

34-летний нападающий Артём Дзюба из-за травмы отсутствовал в заявке на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», который завершился вничью со счётом 1:1.

На счету Дзюбы в чемпионате три матча, один забитый гол и одна жёлтая карточка.