Дубль Сперцяна принёс «Краснодару» победу в матче с «Оренбургом»

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газовик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 68-й минуте встречи Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд. На 89-й минуте Сперцян удвоил преимущество «быков», реализовав 11-метровый удар.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Краснодар» также обыграл «Оренбург» со счётом 2:0. Во втором круге «Оренбург» одержал победу со счётом 5:1.

По итогам четырёх туров «Краснодар» единолично лидирует в чемпионате России, набрав 12 очков. «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы с одной ничьей и тремя проигрышами.